Újabb bizonytalan fejezet a közel-keleti válságban

Elemzők szerint rendkívül törékeny az Izrael és a libanoni Hezbollah közötti tíznapos tűzszünet.

  • 17 órája
Elemzők szerint rendkívül törékeny az Izrael és a libanoni Hezbollah közötti tíznapos tűzszünet. Ennek ellenére sok libanoni család indult vissza az ország déli részébe, ahol az izraeli légicsapások jelentős pusztítást végeztek. A zsidó állam hadserege nem hajlandó kivonulni Dél-Libanonból, és a tartós tűzszünetért cserébe a Hezbollah lefegyverzését követeli. Az ingatag tűzszüneti megállapodás nyomán Irán bejelentette, hogy átmeneti időre megnyitja a Hormuzi-szorost. A hír hatására a kőolaj világpiaci ára 90 dollár alá zuhant.

