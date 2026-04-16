Közeledés helyett patthelyzet: továbbra is bizonytalan az amerikai–iráni alku

Továbbra is bizonytalan az amerikai-iráni béketárgyalások kimenetele. Az iráni atomfegyverek körül kialakult feszültség feloldhatatlan. Nyugati hírforrások szerint a felek a kéthetes tűzszünetet meg fogják hosszabbítani. Mindeközben Izrael és Libanon is béketárgyalásokat folytat.

Ez az egész tényleg arról szól, hogy ne legyen "atomuk". Nem lehet atomfegyverük."



- szögezte le az amerikai elnök a Fox Business, üzleti hírcsatornának. Donald Trump arról is beszélt, hogy ha Irán elég okos, akkor hamar véget ér a háború. Jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben Irán ragaszkodik a nukleáris technológiához, akkor az amerikai-izraeli beavatkozás eltart - mint fogalmazott - még egy ideig.



Donald Trump előzőleg közölte azt is, hogy napokon belül újraindulhatnak a hétvégén megakadt amerikai–iráni béketárgyalások.

Eközben az iráni külügyminisztérium szóvivője jelezte, hogy az amerikai-iráni tárgyalások újabb fordulójára még nem tűztek ki időpontot. A szóvivő egyúttal hangsúlyozta, hogy Irán hajlandó az urándúsítás paramétereiről vitázni, de ragaszkodik a nukleáris energia felhasználásának jogához.

