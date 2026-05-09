Deutsch Tamás elutasítja a magyar uniós források megnyirbálását

Brüsszel újabb nyomást gyakorolhat Magyarországra: a legfrissebb hírek szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az ország mondjon le a kedvezményes hitelkeretről, és csak a vissza nem térítendő támogatásokat hívja le. Ez a gyakorlatban több milliárd eurós veszteséget jelentene hazánk számára.

  2 órája
  Forrás: HírTV
  Fotó: Hatházi Tamás
Deutsch Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője elfogadhatatlannak nevezte a felvetést, és hangsúlyozta: az új kormány nem legitimálhat egy olyan brüsszeli diktátumot, amely politikai okokból fosztaná meg a magyarokat a nekik járó fejlesztési forrásoktól.

 

