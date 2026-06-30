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A tervezett magyar alkotmánymódosításra hívja fel a brüsszeli képviselők figyelmét a Fidesz

A politikusok szerint a Tisza-kormány foglyul ejtené a magyar államot, miközben a jogállamiság és a demokrácia helyreállítására hivatkozik.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Alexandros Michailidis
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A Fidesz-frakció nem az egyetlen, amely igyekszik hangot adni aggályainak az alkotmánymódosításról, a Human Rights Watch és az Amnesty International is kritizálta a tervezetet.

A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Brüsszelből. 

 

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