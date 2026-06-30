A tervezett magyar alkotmánymódosításra hívja fel a brüsszeli képviselők figyelmét a Fidesz

A Fidesz-frakció nem az egyetlen, amely igyekszik hangot adni aggályainak az alkotmánymódosításról, a Human Rights Watch és az Amnesty International is kritizálta a tervezetet.
A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Brüsszelből.
A politikusok szerint a Tisza-kormány foglyul ejtené a magyar államot, miközben a jogállamiság és a demokrácia helyreállítására hivatkozik.
A Fidesz-frakció nem az egyetlen, amely igyekszik hangot adni aggályainak az alkotmánymódosításról, a Human Rights Watch és az Amnesty International is kritizálta a tervezetet.
A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Brüsszelből.