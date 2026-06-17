Tóth Máté: Az EU olyan, mint a kockás pléddel letakart nagypapa a tolószékben

Tóth Máté szerint miközben az Európai Unió politikusai érdemi katonai és gazdasági nyomásgyakorló képesség híján csupán „gágogó vadlúdakként” próbálnak hangoskodni a nemzetközi porondon, Donald Trump és Vlagyimir Putyin között egy rendkívül praktikus, az oroszoknak milliárdos extra profitot hozó üzleti kapcsolat rajzolódik ki. Tóth Máté figyelmeztetett: az energiapiacokon tapasztalható hirtelen eufória csalóka lehet, hiszen az iráni megállapodásba már most bele van kódolva a közel-keleti eszkaláció lehetősége, a bombázások utáni fizikai helyreállítás pedig még évekig éreztetni fogja a hatását az árakban.