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Tóth Máté: Az EU olyan, mint a kockás pléddel letakart nagypapa a tolószékben

Bár a G7-es csúcson és a Hormuzi-szoros kapcsán is látványos diplomáciai sikerekről és pozitív várakozásokról szólnak a hírek, a felszín alatt a nagyhatalmak kőkemény geopolitikai és gazdasági alkui alakítják a jövőt – mutatott rá Tóth Máté nemzetközi energiajogász a HírTV Napindító című műsorában.

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Tóth Máté szerint miközben az Európai Unió politikusai érdemi katonai és gazdasági nyomásgyakorló képesség híján csupán „gágogó vadlúdakként” próbálnak hangoskodni a nemzetközi porondon, Donald Trump és Vlagyimir Putyin között egy rendkívül praktikus, az oroszoknak milliárdos extra profitot hozó üzleti kapcsolat rajzolódik ki. Tóth Máté figyelmeztetett: az energiapiacokon tapasztalható hirtelen eufória csalóka lehet, hiszen az iráni megállapodásba már most bele van kódolva a közel-keleti eszkaláció lehetősége, a bombázások utáni fizikai helyreállítás pedig még évekig éreztetni fogja a hatását az árakban.

 

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