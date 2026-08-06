Magyar Péter kommentje után jogi és szakmai vita robbant ki

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége is kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kommentjével kapcsolatban, amely után azonnal visszavonták a közmédia újonnan érkező vezetőinek a megbízatását. A miniszterelnök két szavas kommentjét ők sem tartják szerencsésnek, mint írták: igazodásra késztethet, s felidézi a dicstelen múltat, amit éppen meghaladni kíván az új kormány. De még komoly jogi következményekkel is járhat a közmédia eljárása - erről már Magyar György ügyvéd beszélt a Hír TV-nek.

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter komment formájában rúg ki embereket -emlékeztetett a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs felidézte a NAV-elnök és országgyűlési hivatal főigazgatójának esetét is, amikor a miniszterelnök saját embereinek mondott ellent egy-egy kommentben.

Németh Balázs szerint figyelmeztető jel, hogy most csak két tévés szakember, de holnap bárki az áldozata lehet.