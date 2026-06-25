Világkereskedelmi veszélyhelyzet: ezer hajó torlódott fel a Hormuzi-szorosban

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- Válságban a német ipar, egy hónap alatt 15 ezer munkahely szűnt meg



- Beperelték az Európai Uniót az Északi Áramlat vezeték miatt

Beperelte az Európai Uniót az Északi Áramlat 2-t üzemeltető vállalat. A cég vezetője azt kéri, hogy semmisítsék meg az EU azon kötelező érvényű szabályozását, amely 2027 végéig fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot. A svájci székhelyű társaság szerint az intézkedés de facto kisajátításnak tekinthető, mivel megfosztja a céget attól a lehetőségtől, hogy kereskedelmi célra használja a vezetéket, miközben semmilyen kártalanítást nem biztosít számára.



- Több mint ezer hajó rekedt a Hormuzi szorosban

1150 hajó rekedt a Hormuzi-szorosban mintegy 125 milliárd dollárnyi rakománnyal - számolt be az Allianz. A biztosítótársaság elemzése szerint az iráni háború lezárását célzó keretmegállapodás ellenére továbbra sincs jelentős forgalom a kulcsfontosságú tengeri átjárón. A cég közölte, hogy a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 ezret. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet főtitkára elárulta, hogy az iráni konfliktus kezdete óta 14 tengerész vesztette életét a civil teherhajók elleni támadásokban.