Látványos parádéval kezdődött a Cirkuszok Éjszakája Balatonlellén

Három napon át ismét a cirkuszművészeté volt a főszerep Balatonlellén. A Cirkuszok Éjszakája rendezvénysorozat látványos utcai parádéval indult, amelyen artisták, zenészek és a Magyar Nemzeti Cirkusz társulata vonult végig a városon.

Az idei programot is több újdonsággal és kibővített műsorral állították össze, miközben a közönségkedvenc produkciók sem maradnak el. A cél, hogy minden korosztály számára emlékezetes élményt nyújtson a háromnapos rendezvény.

A rendezvény nemcsak a helyieket, hanem az ország több pontjáról érkező látogatókat is Balatonlellére vonzza. Akadtak olyanok is, akik kifejezetten a Cirkuszok Éjszakája miatt időzítették ide a nyaralásukat.