Vandálok pusztították a Máré-várat: akár egy évre is bezárhat a műemlék

Vandálok rongálták meg a Mecsek egyik legismertebb történelmi emlékét. A Máré-várban egy féktelen buli közben több száz éves falak köveit bontották ki, amelyekből tűzrakóhelyet építettek. A rongálók betörtek a várba, és rendezvénytechnikai eszközöket is eltulajdonítottak. A statikai vizsgálatok szerint a megbontott falszakasz balesetveszélyessé vált, ezért a várat ideiglenesen be kellett zárni.

A helyreállítás idejére az önkormányzat bezárta a várat. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor fogadhatja újra a látogatókat, az is előfordulhat, hogy a munkálatok akár egy évig is eltarthatnak.

A rongálás nemcsak a várat, hanem a település turizmusát is érzékenyen érinti. A várkapitány feljelentést tett az ügyben, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. A történtek miatt – mivel egy védett műemlék megrongálásáról van szó – a büntetőjogi megítélés is súlyosabb lehet.