Politikai földrengés Németországban: soha nem látott eredményt ért el az AfD

Elsöprő győzelmet aratott az Afd a tartományi választáson a kelet-németországi Szász-Anhaltban, 43,8 tized százalékkal nyert. Ez a párt eddigi legjobb eredménye. A CDU támogatottsága kevesebb mint a felére, 17,2 tized százalékra esett vissza, szemben a 2021-es 37,1 tized százalékkal.

Hasonló politikai átrendeződésre a második világháború óta nem volt példa az országban. Az AfD ugyan egyedül szeretne kormányt alakítani, ám a mandátumok abszolút többségét nem szerezte meg. Mivel a többi párt kizárja velük az együttműködést, nehéz kormányalakítási tárgyalások várhatók.

Mihálovics Zoltánt, a Makronóm geopolitikai elemzőjét kapcsoltuk.