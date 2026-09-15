A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a Tisza-kormány látszatintézkedései a globális cégeket tehermentesítik

Magyar Péter mindeközben úgy látja: Európában Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag. A mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik -így kompenzálja az elszabadult dízel árakat a kormány. A termelők azonban elégedetlenek, szerintük még így is elviselhetetlen terhet jelent a magas üzemanyagár. Magyar Péterék kompenzációjából ráadásul a lakosság többsége kiszorul. A miniszterlenök pár napja jelentette be, hogy a 150 lóerő teljesítményt meg nem haladó dízelüzemű személygépkocsik tulajdonosai szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre egyaránt havi 5000 forintos támogatást. A vállalkozók többsége azonban kiszorul a támogatásból.