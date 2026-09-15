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A migránsválság új vetülete: fertőző betegségek terjednek Ceutában

A nyugtalanító járványügyi hírt egy spanyol internetes portál osztotta meg.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Egy nap leforgása alatt öt bárányhimlővel fertőzött migránst helyeztek el kórházban. A kórházi dolgozók közben arra panaszkodnak, hogy a migránsok között egyre több a rühes. A spanyol miniszterelnök továbbra is türelmet kér. 

 

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