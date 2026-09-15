A migránsválság új vetülete: fertőző betegségek terjednek Ceutában

Egy nap leforgása alatt öt bárányhimlővel fertőzött migránst helyeztek el kórházban. A kórházi dolgozók közben arra panaszkodnak, hogy a migránsok között egyre több a rühes. A spanyol miniszterelnök továbbra is türelmet kér.
A nyugtalanító járványügyi hírt egy spanyol internetes portál osztotta meg.
Egy nap leforgása alatt öt bárányhimlővel fertőzött migránst helyeztek el kórházban. A kórházi dolgozók közben arra panaszkodnak, hogy a migránsok között egyre több a rühes. A spanyol miniszterelnök továbbra is türelmet kér.