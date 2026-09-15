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Nemzetközi botrány a magyar lovak miatt: Magyar Péter az előző kormányt okolja

A Tisza kormány nemzetközi botrányt robbantott ki.

  • Hírek
  • 43 perce
  • Forrás: HírTV
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Beismerés helyett az előző kormányra mutogat Magyar Péter a Lipicai-botrányban. A miniszterelnök azt állítja: ők csak egy korábbi hibát igyekeztek korrigálni. A KDNP szerint kölcsönösen előnyös diplomáciai egyezményekre és a magyar hírnév öregbítésére lenne szükség. Ehhez képest a Tisza-kormány lépései nem ebbe az irányba mutatnak. 

A Tisza kormány nemzetközi botrányt robbantott ki azzal, hogy a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság működésének biztosításáért felelős miniszteri biztos kezdeményezte a III. Károly udvaránál lévő két magyar ló kölcsönszerződésének megszüntetését. Az állatokat még 2023-ban küldte ajándékba III. Károly király, brit uralkodó koronázási ceremóniája.

 

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