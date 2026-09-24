Egyre nagyobb a feszültség az üzemanyagárak miatt: utcára vonulnak a benzinkutasok

Elégedetlenek az autósok a kormány üzemanyagokat érintő intézkedéseivel, egy védett árhoz hasonló rendeletet sürgetnek.
A Független Benzinkutasok Szövetsége pedig egy négy napos demonstrációt szervez a Kossuth térre, ugyanis a magas üzemanyagárak miatt a kisebb benzinkutak nehéz helyzetbe kerülhetnek.
Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta: csupán párbeszédet akarnak, ugyanis az eddigi kormányzati megbeszéléseken nem jutottak érdemi megállapodásra, ezt a szektort pedig nem lehet magára hagyni.