Ferencváros bravúr: pontszerzés a török pokolban és magyar sikerek

Hatalmas fegyvertény, hogy a Ferencváros 1-1-es döntetlent ért el a Fenerbahce otthonában, így a magyar bajnok az Európa-liga alapszakaszának 5. fordulója után is továbbjutást érő helyen áll a tabellán. A Lelátó című műsorunkban szó lesz arról is, hogy Veres Roland győzelemmel kezdte profi karrierjét az Egyesült Államokban, miközben a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Szeged javított a mérlegen.