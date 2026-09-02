Nézőcsúccsal és Ross Smith győzelmével zárult a Hungarian Darts Trophy

A három versenynap során közel 24 ezren látogattak ki az MVM Dome-ba. A vasárnap esti végjátékot több mint hatezren követték a helyszínen, ahol az angol Ross Smith szerezte meg a végső győzelmet. European Tour-verseny fináléját korábban még soha nem szurkolta végig ekkora közönség.

A budapesti torna ismét bebizonyította, hogy a Hungarian Darts Trophy a PDC European Tour egyik kiemelkedő állomásává nőtte ki magát. A három nap során a sportág legjobbjai léptek színpadra, a magyar közönség pedig már a nyitónaptól különleges hangulatot teremtett az MVM Dome-ban.