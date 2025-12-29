A bejgli élete a karácsony után

Farkasinszki Ildikó cukrász, Mindmegette: "Egy biztos, ne dobjuk ki, mert a bejglinek nem a szemétben van a helye, hanem itt a hasunkban, és nagyon sok finomságot lehet a maradék bejgliből is készíteni, rengeteg ötletem van rá. Készíthetünk például egy pohárkrémet, vagy készíthetünk egy máglyarakást, de készíthetünk belőle akár egy süti golyót is, amit mondjuk egy csokiöntettel leöntünk, de akár még készíthetünk belőle tortát is. Például egy mákos guba tortát egy nagyon finom vanília musszal és egy ilyen mören habbal a tetején, szóval a lehetőségek határa végtelen."