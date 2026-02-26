Kapu Tibor szerint a magyar tehetségek számára a csillagos ég a határ

A tehetség közös érték és közös felelősség is. A Nemzeti Tehetség Program tizenhat éve segíti a kiemelkedő képességű fiatalokat, legyen szó tudományról, művészetről vagy szakmai hivatásról. Az idei évad nagykövete, Kapu Tibor szerint a magyar tehetségek számára valóban csak a csillagos ég a határ.

A tehetség nem csupán egyéni adottság, hanem közös kincs és közös felelősség. E gondolat jegyében működik immár tizenhat éve a Nemzeti Tehetség Program, amely a tudomány, a művészet, a sport és a szakmai hivatások területén segíti a kiemelkedő képességű fiatalok felismerését és kibontakozását.

A 2026-os évad nyitóeseményének a Természettudományi Múzeum asztrofotó-kiállítása adott méltó keretet. Hisz a program idei nagykövete Kapu Tibor kutatóűrhajós, akinek életútja is bizonyítja, hogy a magyar tehetség számára csak a csillagos ég a határ.



Az űrhajós szerint hazánk legnagyobb erőforrása az emberi képességekben rejlik.