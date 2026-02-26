Elkezdődött a nagyböjt – Így ne tedd tönkre a szervezeted a jó szándékoddal

Húshagyó keddel lezárult a farsangi időszak, és kezdetét vette a nagyböjt, amely a keresztény hagyomány szerint a testi és lelki megtisztulás ideje. De mit jelent mindez a mai ember számára? Valóban jót tesz a szervezetünknek a böjt? És hogyan érdemes belevágni? Többek között ezekről is beszélgettünk egy természetgyógyásszal.

A hamvazószerdával kezdődő 40 napos böjt jó alkalmat ad arra, hogy – egy kis segítséggel – megtisztítsuk a szervezetünket a méreganyagoktól.

A szakember szerint azonban nem mindegy, hogyan kezdünk bele. A hirtelen, drasztikus koplalás megterhelheti a szervezetet.