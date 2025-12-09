A liberális elit igazi arca: ribancnak nevezték az aktivistákat?

A francia elit féltve őrzött imázsán ejtett hatalmas repedést Emmanuel Macron felesége, aki a diplomáciai finomságot félretéve mutatta meg valódi véleményét. Egy népszerű humorista műsor vendégeként, a kulisszák mögötti védettnek hitt térben Brigitte Macron ugyanis keresetlen szavakkal illette azokat a francia aktivistákat, akik az erőszakkal meggyanúsított műsorvezető személye ellen tiltakoztak a helyszínen. A hírek szerint a First Lady nemes egyszerűséggel "ribancnak" (salopes) titulálta a nőket, amit a kommunikációs csapat most izzadva próbál kimagyarázni azzal a nyakatekert érveléssel, hogy a jelző az "akcióra" és nem a személyekre vonatkozott.