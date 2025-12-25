Karácsony, a fény ünnepe: A sötétségből a világosságba lépünk

Ma, amikor a világban sok a bizonytalanság, még fontosabb tudatosítanunk: Karácsony a fény ünnepe. Ez a nap emlékeztet minket arra, hogy a leghosszabb éjszaka után is felragyog a remény lángja. A fenyőfán meggyújtott gyertyák nem csupán dekorációk, hanem a lelki megújulás örök jelképei. A Napindítóban arról beszélgetünk, hogyan őrizhetjük meg ezt a belső ragyogást a szürke hétköznapokban is. A hit és a szeretet ereje ugyanis képes eloszlatni a sötétséget, bárhol is legyünk a világban. Ünnepeljük hát ma együtt a fény diadalát a családunk körében.

Miért éppen Karácsony a fény ünnepe?

A téli napforduló ősi hagyománya és a keresztény ünnepkör csodálatosan összefonódik ezen a napon. A Fény születése, a Megváltó érkezése új kezdetet ígér mindannyiunknak. Vendégeinkkel felelevenítjük a régi magyar szokásokat, amelyek mind a világosság tiszteletére épülnek. Legyen szó a betlehemi lángról vagy az adventi koszorú utolsó gyertyájáról, az üzenet örök: sosem vagyunk egyedül, mert a szeretet fénye láthatatlanul is összeköt bennünket.