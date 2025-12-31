Korda Györgyékkel és Fésűs Nellyékkel búcsúzik az óév a Harsányban

Az ünnepi beszélgetés középpontjában a szilveszteri babonák és a művészek munkával teli ünnepei állnak. Korda György egy fergeteges történettel idézi fel élete első, 1958-as fellépését, ahol egy ittas zongorista mellett kellett bizonyítania a dorogi bányászteremben. Fésűs Nelly hasonlóan kaotikus emlékeket oszt meg egy olyan esetről, amikor technika híján egy világítós rádió kazettanyílása mentette meg az előadást. Balázs Klári az ausztráliai turnék különleges hangulatáról mesél, ahol a 30 fokos hőségben elhangzó magyar himnusz mindig mély nyomot hagyott bennük.