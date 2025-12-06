Új külsővel gördült ki az állomásról a miskolci adventi villamos

Advent első napja előtt már óriási a készülődés Miskolcon, hiszen mindenki azt találgatja, hogy milyen új látványvilággal gördül ki az idei adventi villamos. Az idei dizájn alaptémája a diótörő.

Gadnai-Bodnár Éva vezérigazgató, MVK Zrt.: “A hagyományos látvány elemünk, ami évek óta jelen van az a kandalló. ennek az idei színvilága szintén ehhez a meleg bordó színhez igazodik. Itt is megjelennek a diótörőben szereplő figurák. A tavalyi évben, ha emlékszik rá az utazóközönség, akkor fa ülőalkalmatosságok voltak a villamosban. azok kikerültek és a helyére a klasszikus ülések kerültek be, megfelelő kárpit változatban.”

Az utazóközönség nagy örömmel fogadta az ünnepi járatot, sokan csak emiatt érkeznek a városba.