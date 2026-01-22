Elképesztő döntést hozott a magyar diák: nem magára költi a fődíjat

Az MBH Bank és a DUE Médiahálózat közös edukációs missziója rávilágított: a magyar fiatalok nem csupán elszenvedői, hanem tudatos alakítói akarnak lenni jövőjüknek. A pénzügyi tudatosság próbáján tizenhatezer diák mérettette meg magát, és a legjobbak bebizonyították, hogy a megtakarítások, hitelek és befektetések világa nem csupán a steril irodák kiváltsága. A győztes, Ramel Dániel, fittyet hányva a modern egoizmusnak, a tengerparti nyaralást választotta, hogy azt hálából szüleinek adhassa. Ez a fajta nemzeti integritás és családközpontú gondolkodás éles kontrasztban áll azzal a liberális gőggel, amely a pillanatnyi élvezeteket a jövő biztonsága elé helyezi. Míg a digitális ismeretek terén a 18–26 éves korosztály magabiztosan mozog, a biztonság és a csalások felismerése terén még akadnak pótolandó hiányosságok.

A pénzügyi edukáció célja, hogy a fiatalok magabiztosan navigáljanak a befektetések és a biztonságos digitális bankolás világában.