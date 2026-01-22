Selyemtapétás árulás és titkos lehallgatások – Harry herceg végleg leszámol anyja gyilkosaival

A Harry herceg által vezetett koalíció frontális támadást indított a Daily Mail kiadója ellen a londoni bíróságon, ahol a most zajló per során a brit bulvár legsötétebb titkai kerülnek napvilágra. Az Associated Newspapers ellen felhozott vádak között szerepel a szisztematikus lehallgatás, a bankszámlák megfigyelése és a gátlástalan magánélet megsértése, amit a kaviárszagú londoni szerkesztőségekben évekig rutinként kezeltek. Diana hercegné fia nem csupán kártérítést akar. Bosszút áll az anyja ellen elkövetett bűnökért is. Meggyőződése szerint Diana hercegné tragédiájához is ezek a hiénamódszerek vezettek. A tárgyalóteremben elhangzottak alapján a bulvár hiénái rendőröket vesztegettek meg és egészségügyi adatokkal kereskedtek. Elton John és Elizabeth Hurley is tanúskodik a herceg mellett. Ez a csata már nem a pénzről, hanem a brit sajtó maradék hitelességéről szól. Harry herceg 130 év után az első királyi családtag, aki tanúvallomást tesz. A tét tízmillió font és a sajtószabadság valódi határa.

