Ébred a kert: metszés, ültetés és új kezdetek

A tavasz első jelei már a kertekben is jól láthatók. A rügyek duzzadnak, a talaj lassan felmelegszik, és ilyenkor a kertészek számára is elkezdődik az egyik legmozgalmasabb időszak. A soproni kerttulajdonos, Rita kertjében jártunk, ahol már javában zajlanak a tavaszi munkák.

A tél után az első fontos feladat a kert rendbetétele. Ilyenkor kerül sor a metszésekre, amelyek nemcsak a növények formáját határozzák meg, hanem az egészségüket és a gyümölcsfák későbbi termését is befolyásolják.

Ha minden évben visszametsszük, akkor 20-25 évig gyönyörű virágzó levenduláink lesznek. A metszés mellett a tavasz az ültetés időszaka is. A kertben ilyenkor kerülnek a földbe az új cserjék, dísznövények és évelők.

