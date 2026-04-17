Több mint 360 millió forintot érő festményt nyert tombolán egy férfi

Egy francia férfi egy körülbelül 1 millió euró, vagyis több mint 360 millió forint értékű Picasso-festményt nyert tombolán. Ez már a harmadik nagy értékű alkotás, amely hasonló körülmények között talál új gazdára.

A párizsi Christie's aukciósházban rendezett különleges sorsolásra 120 ezer darab jegy kelt el, egyenként 100 eurós, nagyjából 36 ezer forintos áron. A folyamat nagyon egyszerű, és bárki részt vehetett.

A „1 Picasso 100 euróért” elnevezésű kezdeményezés 2013-ban indult azzal a céllal, hogy a műtárgypiac világát jótékonysági ügyekkel kapcsolja össze.

A mostani nyeremény, Pablo Picasso „Női fej” című kubista festménye 1941-ben készült. A művész jellegzetes stílusjegyeit hordozza, a szürke tónusok a korszak nyomasztó hangulatát idézik.



A 12 millió eurós bevételből 1 millió euró a jelenlegi tulajdonoshoz, az Opera Galériához kerül, a fennmaradó összeget pedig egy Alzheimer-kór kutatását végző alapítvány kapja. A művész unokája szerint az elesettek támogatása fontos szerepet játszott Picasso életében.

