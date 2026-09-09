Új irányt keres a Balaton: tíz évre előre gondolkodnak a szakemberek

A Balaton Magyarország egyik legfontosabb idegenforgalmi térsége. Az itt élők számára azonban az otthont jelenti. A tó környéke valójában közösségi és közigazgatási szempontból is tagolt, azonban elengedhetetlen az összefogás a régió fejlesztése érdekében. A rendezvény célja - a hagyomány-teremtésen túl - a Balaton turisztikai irányának meghatározása, a következő 10 évre.

Kilencedik alkalommal futott ki a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu Médiahahajója a siófoki kikötőből. A Mediaworks Hungary Zrt. által életre hívott szakmai eseménynek ezúttal is az volt a célja, hogy találkozási és párbeszédlehetőséget biztosítson a balatoni régió polgármesterei, vállalatvezetői, döntéshozói, turisztikai szakemberei és civil szervezetei számára. A Szent Miklós fedélzetén a Mediaworks digitális fejlődéséről, valamint a balatoni turizmus aktuális helyzetéről egyaránt beszélgettek a résztvevők. Kiderült, az idei szezon bőven ad feladatot a szakembereknek.