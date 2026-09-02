Mohács emlékezete új formában: megújult a Nemzeti Emlékhely

Ötszáz év telt el a mohácsi csata óta, de 1526. augusztus 29-e máig a magyar nemzet egyik legsúlyosabb sorsfordulója. A jubileumra teljesen új arcot kapott a Mohácsi Nemzeti Emlékhely. Az ötven éve kialakított sírkertet kortárs művészeti alkotásokkal, új kápolnával és föld alatti kiállítótérrel egészítették ki. A Magyar Művészeti Akadémia megnyitóján jártunk.

A Mohácsi Nemzeti Emlékhely maga is kerek évfordulóhoz érkezett. Ötven évvel ezelőtt, 1976-ban, a csata 450. évfordulóján nyitották meg. Az ország első történelmi emlékhelyének alapgondolata az volt, hogy a tömegsírok környezetében ne hagyományos emlékmű, hanem egy egész tájba illeszkedő, szakrális tér őrizze az áldozatok emlékét.

Az emlékhely megújítása ezért jóval több lett egyszerű építészeti rekonstrukciónál. Festők, szobrászok, építészek, kőfaragók és más alkotók közös munkája teremtett kapcsolatot a fél évezreddel ezelőtti tragédia és a jelen között.



Az alkotások nem a csata látványos újrajátszására törekednek. Az áldozat, a veszteség, a helytállás és a megmaradás kérdését fogalmazzák újra.