A Szent Család története elevenedett meg Pécs belvárosában

A misztériumjátékot kísérő menethez bárki csatlakozhatott, a résztvevők a Szentírásból vett részletekkel idézték fel, miként kerestek szállást Máriáék, és mi történt a születés éjszakáján.

Felföldi László: megyéspüspök, Pécsi Egyházmegye: „Átélni valamit csak úgy lehet, ha benne vagyok. Ha messziről nézem vagy képernyőn nézem, soha nem olyan. Nem véletlen, hogy a nagy rendezvényekre szeretnek az emberek elmenni, mert akkor lesz a miénk. A másik, hogy együtt, közösség, ez az emberi szívnek egy nagyon, nagyon fontos vágya, valósága, és ebben az egységben tudjuk majd megélni, megtalálni az Isten szeretetének a csodáját.”

A belvárosi séta a Dóm térről indult, és a Széchenyi téren közös gyertyagyújtással ért véget.