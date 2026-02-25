Art and Antique Budapest : klasszikus és kortárs alkotások a Bálnában

Az Art and Antique Budapest, Magyarország legnagyobb klasszikus és kortárs művészeti vására, immáron nyolcadik éve a hazai művészeti élet egyik legjelentősebb eseménye. A vásáron 50 ismert és elismert művészeti galéria vesz részt, gazdag és pontosan válogatott, pár tízezres tételektől a százmilliós műkincsekig terjedő műtárgyakkal és design darabokkal. A festmények mellett értékes bútorok, ékszerek, fegyverek, könyvek, szobrok és szőnyegek is szerepelnek a kínálatban, mely egyaránt szól tapasztalt gyűjtőknek és azoknak is ,akik most szeretnének közelebbről megismerkedni a műtárgyvásárlás világával.