A vizsolyi biblia nyomában

1590. július 20-án fejeződött be a vizsolyi biblia nyomtatása. Az eredeti kiadás 800 példányából mára 54 darab maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon. Az első magyar nyelvű bibliafordítás, az úgynevezett „Huszita Biblia" a 15. században született. Az első fennmaradt teljes fordításhoz Károlyi felhasználta Luther Márton német nyelvű Bibliáját is. A vizsolyi Látogatóközpont 2013-ban Bibliás Könyvesházzal bővült.

A Vizsolyi Református Templomba korábban kétszer is betörtek, hogy elrabolják az itt kiállított egyik első példányt. Jelenleg egy speciális levegőcserélő berendezéssel ellátott biztonsági vitrinben őrzik. Az épület hazánk egyik legrégebbi Árpád-kori temploma a XI. és a XIV század között épült, első részei román-, későbbi pedig kora gótikus stílusban készült. 2015-ben kiemelt nemzeti értékké minősítették.

A Szentírás rendkívüli értéket képvisel, évszázadokon át üldözték. Sőt már a kinyomtatás pillanatában sem kapta meg a Habsburg császártól a királyi cenzúra engedélyét. Megszületésekor a nyomdász Mantskovits Bálint sokat kockáztatott, engedély nélkül készült. A Vizsolyi Biblia azóta is fennmaradt, 2015 óta a hungarikum törvény védelme alá helyezett minősített érték. A Látogatóközpont a digitális technológia segítségével a fiatalokat szintén szeretné megszólítani. Fontosnak tartják, hogy a 21. században is mindenki felfedezze és megismerje Isten szavát: a Szentírást.