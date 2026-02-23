A soproni Lenck-villában kelt életre a történelem

Erdeiné Kuslics Katalin, közművelődési munkatárs, Soproni Múzeum: „Régóta csinálunk alkalomszerűen egy egy, egyszer egyszer élő történelem, programokat a Soproni Múzeum kiállítóhelyein. Volt már erre példa a Stornó gyűjteményben, a Fabricius Házban, sőt még itt a Lenck villában is, bár akkor a villa csak helyszínül szolgál, mert egy korabeli századfordulós életet bemutató nagyságák és cselédlányok programon, ott inkább a nagysága és a cselédlány szemszögéből a korabeli lányok, asszonyok életébe pillanthattak be a részvevők, viszont a Lenck villa adja a lehetőséget, hogy itt igazán megmutathatjuk az embereknek úgy ezt a kiállítást, hogy ne csak szemléljék, hanem a részesei legyenek egy eseménynek, amibe egy picit belepillantanak.”