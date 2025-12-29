Hányan vannak az aprószentek?

De mit is csinálnak ilyenkor, aprószentek ünnepén? Leginkább amit csinálnak az a suprikázás, vesszőzés, de odoricsozásnak is mondták, derült ki a Radar riportjából. Ilyenkor vesszőznek, ám ezek a vesszőzések nem az agressziót, hanem a jókívánságokat hivatottak közvetíteni. Ez is vidékenként nagyon változó: máshol a fiúgyermekeket vesszőzik meg, hogy egészségesek maradjanak, máshol a lányokat, mondván: Heródes idején a fiúk szenvedtek, most „szenvedjenek” a lányok. Néprajzkutatók olyan településeket is találtak, ahol az idős asszonyokat vesszőzik. De mit is jelent maga a vesszőzés? Ennek a vesszőzésnek, igen mert a ma emberének furcsán hangzik, hogy mindek ütünk meg másokat. A paraszt ember erről úgy gondolkodott, hogy ez egy egészségvarázsló rítus, egészség varázsló, termékenység varázsló funkciója volt a test meghintésének.