A holokauszt nemzetközi emléknapja

Hogyan válik egy emlék mozdulattá? Egy illat történetté? Egy idegen sors saját kérdéssé? A Személyes Történelem Produkció az Itt és Most Társulattal és a JCC Budapest – Bálint Házzal együttműködésben megvalósuló, a második világháború történéseit felelevenítő Személyes történelem program új helyspecifikus előadással jelentkezik 2026 január 24-én és január 27-én Fény, durranás, zápor címmel, amelyen fiatal alkotók hívják színházi emlékfejtésre a nézőket a fővárosi Teleki térre.