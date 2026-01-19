Adás
HírTv
Kultúra
rekordév
magyar filmek
NFI
A rekordév után új tervekkel készül a Nemzeti Filmintézet
A témáról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Napindítóban.
Napindító
3 órája
Forrás: HírTV
