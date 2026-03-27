FILMIO Moziklubok - Ingyenes filmvetítések országszerte 210 helyszínen

A hiánypótló kezdeményezés év végéig 210 vidéki településre juttat el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres, ingyenes vetítéseken, felkészült filmklubvezetőkkel. A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés, a kulturális kínálat színesítése országszerte és a közösségi élet gazdagítása.

„A minőségi mozgóképek létrejöttének támogatása mellett a Nemzeti Filmintézet küldetése, hogy minél szélesebb közönséghez eljuttassa a magyar filmeket és a közösségi filmnézés élményét. Kimagasló eredmény, hogy az otthoni filmfogyasztás korában évente több tízezer nézőt sikerül becsábítanunk magyar filmekkel a helyi közösségi terekbe. Átfogó közönségépítő munkánk sikeréért, melynek része a tizenéveseket megszólító KLASSZ Napok és az újraindított egyetemi filmklubok is, köszönettel tartozunk a filmklubvezetőknek, akik igazi moziélménnyé teszik a vetítéseket.” – nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

A magyar filmörökség és a kortárs filmek eljuttatása kisebb településekre

A 2023-ban indított országos filmklubhálózat program célja, hogy a nagyvárosoktól távol élők is moziélményként láthassák a magyar filmeket. A filmklubok minőségi szórakozási lehetőséget kínálnak, amelyeken a program keretében képzett filmklubvezetők segítik a látottak értő befogadását, közös feldolgozását a vetítéseket követő beszélgetésekkel.

A Filmio Moziklub – Országos filmklubhálózat új évada április elsején startol és év végéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A programok közt szerepel kifejezetten az óvodásokat célzó vetítés, illetve olyan események is, amelyekre elsősorban az idős korosztályt várják a helyi szervezők.

A filmkínálat mintegy 100 év terméséből válogat

A Nemzeti Filmintézet által összeállított kínálatban szerepel többek között a Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, a Hogyan tudnék élni nélküled?, illetve a Hunyadi sorozat fináléja. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklubvezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a 6 alkalomból álló vetítéssorozatot. A kínálat könnyedebb, szórakoztató műveket és rajzfilmeket, továbbá komoly társadalmi és morális kérdéseket feszegető, fajsúlyos alkotásokaz is tartalmaz.