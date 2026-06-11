Először indul autizmusbarát előadás a cirkuszban

A cirkusz világa varázslatos, de sokszor túl intenzív ingerekkel teli helyszín lehet. A Fővárosi Nagycirkusz és a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány közös küldetése, hogy a porond élménye az autizmussal élő látogatók számára is befogadhatóvá váljon. A módszertan finomhangolása és az akadálymentesített szolgáltatások kialakítása a nemzetközi A.C.T. (Autism. Cultural. Transformation.) projekt keretében valósul meg. Jelenleg is dolgozunk a részleteken, hogy június 13-án a nevetés és az ámulat már mindenki számára biztonságosan elérhető legyen.