James Blunt új albummal és világslágerekkel érkezik Budapestre

Új korszak, ismerős slágerek

James Blunt november 6-án jelenteti meg vadonatúj albumát, az Airplane Mode-ot az Atlantic Records gondozásában. A lemez egy új zenei fejezetet nyit az énekes pályáján, miközben megőrzi azt az őszinte, érzelmes hangvételt, amely világszerte ismertté tette.

Az albumon olyan új dalok kaptak helyet, mint a könnyed és napfényes Tastes Like Summer, a modern élet mindennapi nyomásairól szóló Weight Of It All, az epikus Circles, a lendületes Oh Daisy, valamint az érzelmes Modern Love.

A budapesti koncert ugyanakkor nemcsak az új lemezről szól majd. James Blunt a koncertre elhozza több mint húszéves pályafutásának legnagyobb közönségkedvenceit is. Így természetesen felcsendül majd a mindenki által ismert You’re Beautiful, valamint olyan slágerek is, mint a Goodbye My Lover, 1973, Same Mistake és a Bonfire Heart.

Több mint húsz év slágerei egyetlen estén

James Blunt 2005-ben robbant be a nemzetközi zenei életbe a Back to Bedlam című bemutatkozó albumával. A lemez és a You’re Beautiful világsikere egy csapásra a világ egyik legismertebb énekes-dalszerzőjévé tette. Az elmúlt két évtizedben számos sikeres albumot adott ki, dalai pedig több generáció számára váltak meghatározóvá.

Az új turné különlegessége, hogy James Blunt ismét hosszú évek óta együtt játszó koncertzenekarával érkezik. Az Airplane Mode dalai így nemcsak lemezen, hanem élőben is megszólalnak – a jól ismert klasszikusokkal együtt egy olyan koncertprogramban, amely egyszerre idézi fel James Blunt pályafutásának legfontosabb pillanatait, és mutatja meg az új zenei irányt.

JAMES BLUNT – AIRPLANE MODE TOUR

2027. március 9. – MVM Dome, Budapest

Jegyek szeptember 9-től az Eventim.hu oldalon.

