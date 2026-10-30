Vannak alkotók, akiknek a munkái akkor is velünk maradnak, amikor ők már nincsenek közöttünk. Jankovics Marcell rajzfilmjein generációk nőttek fel, képi világa a magyar kultúra jól felismerhető részévé vált.

Idén lenne 85 éves Jankovics Marcell (Forrás: Hír TV)

Szabadtéri tárlat Jankovics Marcell munkásságáról

A magyar animáció meghatározó alakja, Jankovics Marcell idén lenne 85 éves. Filmjein generációk nőttek fel, de életműve jóval túlmutat a rajzfilmeken.

A Magyar Művészeti Akadémia szabadtéri tablók segítségével idézi fel a sokoldalú alkotó pályáját, és mutatja meg, miért érdemes ma is újra felfedezni a munkásságát. A tárlat nemcsak az ismert művekre irányítja rá a figyelmet, hanem arra is, milyen sokféle területen hagyott nyomot maga után.