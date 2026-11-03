Politikai okokból meneszthették Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről

Pusztán politikai okai voltak a felmentésének – erről beszélt az Operaház menesztett főigazgatója a Hír TV híradójának különkiadásában. Ókovács Szilveszter elmondta: most úgy távolították el, hogy nemrégiben még ő adott szakmai tanácsot a miniszterelnöknek az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban.

Ókovács Szilveszter szerint politikai okokból váltották le az Operaház éléről (Forrás: Hír TV)

Magyar Péter jelentette be a parlamentben, hogy azonnali hatállyal leváltották Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről. Nem sokkal később a közösségi oldalán már arról posztolt, hogy véget ért az Operaházban Ókovács Szilveszter főigazgató rémuralma. Tette mindezt úgy, hogy négy éve még elsők között gratulált Ókovács Szilveszternek, amikor megújult az intézmény.

– Pusztán politikai okok miatt miatt, tehát ezt leszögezném, ha nincs kormányváltás vagy ha nem tudja Magyar Péter, hová szavazok vagy mihez maradtam hű, akkor ez most nincs így – jelentette ki a távozó főigazgató. Szerinte semmi más oka nem volt a felmentésének, csak az, hogy kire szavaz. Felidézte: nyár óta készített a kormány egy jelentést az általa vezetett intézményről, amelyet nem láthatott, az átvilágítás alatt pedig leveleire nem válaszoltak, és személyesen sem keresték meg.

Ókovács Szilveszter azt mondta: három gyenge lábakon álló indokkal próbálják igazolni a leváltását, de igazi szakmai kritikát nem tudtak felsorolni vele szemben.

Ókovács Szilveszter segítségét kérte Magyar Péter az október 23-i gálaműsorhoz

Megjegyezte: eltávolítása annak fényében is érdekes, hogy ő mentette meg Magyar Pétert egy csúfos fiaskótól október 23-án.

A kormány ugyanis eredetileg szovjet zeneszerzők műveit akarta szerepeltetni a gálaműsorban, aminek visszásságára ő hívta fel a figyelmet.

A KDNP pedig közösségi oldalára kitett egy videót, amelyen az látszik, hogy az eset után is szakmai tanácsot kért az Operaház vezetőjétől Magyar Péter. Akkor Ókovács Szilveszter feleségének közbenjárását kérte, hogy nézzen rá még egyszer a műsorra, hogy a szovjet szerzőkhöz hasonló hülyeség ne legyen benne.