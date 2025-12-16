A jövőben a mostaninál is sokkal drámaibb a gyermekvállalás globális visszaesése

A kötet alapgondolata, hogy a gyermekvállalás globális visszaesése már ma is komoly problémákat okoz a világ számos pontján, ez azonban a jövőben a mostaninál is sokkal drámaibb – társadalmi és gazdasági – következményekkel fog járni, sőt „évszázadunk meghatározó kérdésévé fog válni”, a téma mégsem kap elég figyelmet. A szerzővel Bernek Ágnes geopolitikai szakértő, a BME Közgazdaságtan Tanszékének oktatója beszélgetett.

A könyvbemutatót megnyitó beszédében a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a demográfia és a szuverenitás kérdése mélyen összefüggnek egymással, hiszen a szuverenitás számos aspektusát képesek a demográfiai trendek alapjaiban meghatározni – akár pozitív, akár negatív irányba. Lánczi Tamás szerint egy ország gazdasági és védelmi képességeire, kulturális közhangulatára is alapvető hatással van a gyermekvállalás alakulása.