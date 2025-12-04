Öregedni mindenki tud, de méltósággal? A Semmelweis most megmutatja

Nem babra megy a játék, amikor az egészséges öregedés a tét. A WHO mostantól a Semmelweis Egyetem szakértelmére bízta a jövőt, a kinevezést Merkely Béla rektor vette át, miközben Hankó Balázs miniszter a top 100-as elitbe várja az intézményt. A munka oroszlánrészét Ádány Róza és csapata végzi, hogy a demográfiai krízis, a megelőző orvostan hiányosságai és a rizikófaktorok kezelése ne temessék maguk alá a társadalmat.

Az egészséges öregedés magyar receptje

2050-re 2,1 milliárd 60 feletti ember népesíti majd be a Földet. Ez nem sci-fi, hanem a közelgő valóság. A magyar betegellátás hiába veszi fel a kesztyűt a nyugatiakkal, ha a páciensek életmódja sokszor egy öngyilkos merénylettel ér fel. A WHO felismerte: Budapesten van az a tudás, ami megmentheti a világot a társadalmi összeomlástól. A kutatók nem a fióknak gyártják a tanulmányokat, hanem 53 országra kiterjedő haditervet készítenek a "roncsderbi" elkerülésére. Mert öregedni kötelező, de szenvedni nem az.