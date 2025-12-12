Vége a mesadélutánnak: a teljesítményértékelés és a bérek is pörögnek

Miközben az ellenzék a szokásos mantráját szajkózza az összeomlásról, a valóság ismét arcon csapta őket. Maruzsa Zoltán az InfoRádióban helyretette a tévhiteket és a hangulatkeltést. A folyamatosan emelkedő pedagógusbérek és a sokat támadott, de szükséges teljesítményértékelés rendszere beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A számok makacs dolgok: a felvételi adatok alapján a 2025-ös év abszolút rekord lett, ami alaposan feladta a leckét a huhogóknak. A jövő sem marad el, hiszen a mesterséges intelligencia iskolai használata már nem sci-fi, hanem a magyar oktatás valósága. A kormány tartja a szavát, így a pedagógus átlagbér jövőre megközelíti az egymillió forintot. Ez a tény vélhetően fájdalmas lesz azoknak, akik a pedagógushiánnyal riogatnak reggeltől estig. A 10 százalékos januári emelés és a teljesítményalapú pluszpénzek világosan mutatják az irányt. A pálya vonzóbb, mint valaha, a fiatalok pedig özönlenek a képzésekre.