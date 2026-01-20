NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvTudomány

Az edzés előtti italporokat is vizsgálta a fiatal kutató

A témáról Halmai Mónika vegyészmérnök, tudományos nagykövet beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

.

 

 

 

Továbbiak a témában