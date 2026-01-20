Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
5 perc
5 perc
A gyöngy összeköti a múltat és a jelent, a hagyományt és a technológiát
4 perc
4 perc
Történelmi metróállomás a Colosseumnál
4 perc
4 perc
20 éves a Magyar Fiatal Tudósok Társasága
3 perc
3 perc
Venezuela amerikai nyomásra politikai foglyokat enged szabadon
2 perc
2 perc
Totális leégés! Kiderült az igazság a tiszás bántalmazási botrányról és az új kamu-kapitányról
2 perc
2 perc
Totális leégés Vácon! Rendőrségi jegyzőkönyv buktatta le a Tisza Párt hazudozó jelöltjét
2 perc
2 perc
Visszakapják a becsületüket a vasutasok: Lázár János bejelentette az évszázad emelését
3 perc
3 perc
Milliót oszt az állam: így juthatsz lakáshoz önerő nélkül a közszolgálatban
3 perc
3 perc
Nem elég a napi egymillió? Megdöbbentő, mekkora összeget vasalnának be rajtunk a brüsszeli liberálisok
1 perc
1 perc
A héten szavaznak az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról
1 perc
1 perc
Kinek kellene kezdeményeznie az ukrán béketárgyalásokban?
1 perc
1 perc
Egy Tisza-kormánnyal minden magyar fiatal veszélybe kerülhet
HírTv
Tudomány
tudomány
tudományos fórum
tudományos
Az edzés előtti italporokat is vizsgálta a fiatal kutató
A témáról Halmai Mónika vegyészmérnök, tudományos nagykövet beszélt a Napindítóban.
Napindító
1 órája
Frissítve: 1 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
.
Továbbiak a témában
4 perc
Radar
20 éves a Magyar Fiatal Tudósok Társasága
2 perc
Radar
Szuperrakéta az indítóálláson! Újra a Hold a cél
1 perc
Napindító
A holokauszt nemzetközi emléknapja