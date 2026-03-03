Új gyártóüzem Szerencsen

Napjainkban a világon az energiaellátás megléte és minősége kiemelt szerepet tölt be, hiszen sem a gazdaság, sem pedig a lakóotthonok nem nélkülözhetik. Éppen ezért döntöttek úgy hazai energetikai szakemberek, hogy új gyártóüzemet hoznak létre, mely földgázmérők gyártását, fejlesztését és hitelesítését végzi.

A fejlesztés a magyar energetikai ipar stratégiai beruházásaként hozzájárul a hazai ellátásbiztonsághoz, a digitális okos mérési rendszerek elterjedéséhez és a régiós exportnövekedéshez, emellett új munkahelyekkel és iparfejlesztéssel erősíti a helyi gazdaságot is.

A vállalat több lépcsőben tervezi a gyártását beindítani. Részben jól ismert feladatokra nyújtanak megoldást, másfelől az innovációt is szem előtt tartják.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a világ legmodernebb, nem membrános, hanem ultrahangos technológián alapuló okos földgázmérői lesznek a szerencsi fogyasztóknál felszerelve. Emellett pedig akár az okos elektromos áram mérők gyártását is kilátásba helyezte, ugyanis jelenleg csak külföldi termékeket lehet beszerezni a hazai kivitelezésekhez.