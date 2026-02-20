Vége az emberi masszőrök korszakának? Bemutatkozott az AI-vezérelt robotmasszőr

A robot egy kamera segítségével milliméter pontosan felméri a páciens testalkatát, azonosítja a csontokat és ízületeket, majd egyenletesebb, precízebb mozdulatokkal dolgozik, mint az ember. Bár a robot 24 órában bevethető, a szakember szerint az embert egyelőre még nem tudja teljesen pótolni.