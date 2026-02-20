NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvTudomány

Mesterséges intelligencia tanít minket az egészségről

Magyarországon egyedülálló, nemzetközi szinten is ritka ismeretterjesztő orvosi minisorozat indult, amelynek főszereplője Dr. Szegheő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatójának AI-klónja. A projekt célja, hogy a megszokott, sokszor unalmas prevenciós anyagok helyett egy modernebb, a mai kor inger küszöbéhez igazodó formátumban mutassák be az emberi testet.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A videók teljes vizuális és auditív világa forgatás, stúdió és bonyolult logisztika nélkül, kizárólag mesterséges intelligencia segítségével jött létre. Bár a klónozás ma már gyors, egy-egy profi, anatómiailag is pontos epizód elkészítése akár egy hetet is igénybe vehet a szakértők szerint.

Ormos Intézet

Továbbiak a témában