Mesterséges intelligencia tanít minket az egészségről

Magyarországon egyedülálló, nemzetközi szinten is ritka ismeretterjesztő orvosi minisorozat indult, amelynek főszereplője Dr. Szegheő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatójának AI-klónja. A projekt célja, hogy a megszokott, sokszor unalmas prevenciós anyagok helyett egy modernebb, a mai kor inger küszöbéhez igazodó formátumban mutassák be az emberi testet.
A videók teljes vizuális és auditív világa forgatás, stúdió és bonyolult logisztika nélkül, kizárólag mesterséges intelligencia segítségével jött létre. Bár a klónozás ma már gyors, egy-egy profi, anatómiailag is pontos epizód elkészítése akár egy hetet is igénybe vehet a szakértők szerint.