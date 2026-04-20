Egészségügyi pályaorientáció

Országosan is egyedülálló együttműködés valósult meg Egerben, amelynek keretében három vármegye irányító kórházainak oktatási csoportjai és szakképzési munkatársai találkoztak egymással, hogy megosszák tapasztalataikat az egészségügyi duális képzés működéséről, kihívásairól és fejlesztési lehetőségeiről.

Az oktatás-képzés javításán túl a kezdeményezés a jobb betegellátást is szolgálja majd a tervek szerint. A szakemberek elmondása alapján a duális képzésben részt vevő partnereknek is nagy felelőssége van abban, hogy segítsenek a pályán tartani a fiatal egészségügyiseket. Emellett fontos, hogy a jelentkezők megfelelő készségekkel rendelkezzenek.

Nagy hangsúlyt fektetnek a pályaorientációra is, ebben pedig a Kossuth Zsuzsa Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenynek is nagy szerepe van. A gyakorlat megszerzéséhez hatalmas segítséget nyújtanak a fiatalok számára a skill laborok, ahol modern eszközök segítségével sajátíthatják el az ismereteket, mielőtt a betegek között is kipróbálhatnák magukat.