Friss kutatás: apró lépésekkel érhető el tartós változás a napi egészségrutinban

A felmérés adatai szerint a lakosság jelentős része küzd azzal, hogy a sűrű hétköznapok mellett nem fogyaszt elegendő friss növényi táplálékot. A megkérdezettek 60 százaléka jelölte meg ezt alapvető kihívásként és motivációként az életmódja újragondolásakor, miközben 85 százalékuk az immunrendszere támogatását és a vitalitás megőrzését tűzte ki célul.



Az egészség ne legyen küzdelem!



Az egészséges táplálkozás legnagyobb akadálya sokszor az idő és a kényelem hiánya: olyan megoldásokat keresünk, amelyek nem igényelnek órákig tartó előkészítést vagy bonyolult konyhatechnikát, de garantálják a tiszta, koncentrált, természetes tápanyagbevitelt.



„Az egészséges életmódnak nem kellene tehernek vagy állandó küzdelemnek lennie” – hangsúlyozza Selymes-Stockdale Erzsébet, a természetes koncentrátumokat fejlesztő myCosmofood alapítója. „A rohanó mindennapokban az a jó szokás, amit valóban képesek vagyunk nap mint nap fenntartani. Nem az információ hiányzik a társadalomból, hanem az egyszerűség. Ha az egészségmegőrzés kényelmes, gyors – akár mindössze 10 másodpercet igényel – és ráadásul élvezetes is, akkor nem kényszerként, hanem természetes napi rutinként fogunk tekinteni rá. Fontosnak tartjuk, hogy ehhez olyan segítséget adjunk a családok kezébe, amelyekkel a vitaminpótlás és a zöldségbevitel nem harcok forrása az asztalnál, hanem egy finom és természetes napi rituálé.”



A fokozatosság és a türelem ereje



A fogyasztói tapasztalatok rávilágítottak egy másik összefüggésre is: az egészségügyi változások nem egyik napról a másikra történnek. Míg a magasabb energiaszint és a jobb koncentráció már az első 2-3 hét után érezhetővé válhat, addig az immunrendszer mélyebb támogatása és az emésztési folyamatok strukturális javulása tipikusan 1–3 hónap után jelentős, de előfordul, hogy csak 6 hónapra teljesedik ki.



„Ez a fokozatosság rendkívül fontos tanulság az életmódváltók számára: a szervezetnek időre van szüksége a regenerációhoz, a tartós eredmények eléréséhez elengedhetetlen a következetesség és a rendszeresség” – hangsúlyozta a szakértő.



Hozzátette, hogy a legfontosabb lépés az első 90 nap kritikus időszakának támogatása, hogy a jó döntésekből valódi, megszilárdult szokások válhassanak.



A tudatos választás alapja a természetesség és a transzparencia.

A modern fogyasztók egyre tudatosabbak az élelmiszerek és étrend-kiegészítők tisztaságát illetően is. Az adalékanyag-mentesség, a tiszta, ellenőrzött gazdaságokból származó összetevők, valamint a laboratóriumi ellenőrzések – például a növényvédő szerektől és nehézfémektől való mentesség – ma már alapvető elvárások az egészségmegőrző termékek piacán.



„A természetes, tiszta növényi koncentrátumok – mint a gyümölcs- és zöldségkristályok – nagy előnye, hogy a kíméletes eljárással a valódi növényi alapanyagokat egy egyszerűen fogyasztható formában tesszük elérhetővé mesterséges adalékanyagok és hozzáadott cukor nélkül az emberi szervezet számára könnyen hasznosítható formában. A felmérés eredményei egyértelműen igazolják, hogy a jövő az egyszerű, de kompromisszummentes megoldásoké” – emelte ki a myCosmofood alapítója.